Bugs Bunny Buzda büyüledi

Dünyaca ünlü gösteri grubu Holiday On Ice tarafından gerçekleştirilen "Bugs Bunny Buzda" gösterisi, İstanbul'da yapıldı.



Turkcell Kuruçeşme Arena'da dün akşamki gösteride "Bugs Bunny", "Silvester", "Tweety" ve "Daffy Duck" gibi çizgi film karakterleri, renkli giysiler, dans ve paten şovlarıyla izleyenlere sunuldu.



Jules Verne'nin tüm dillere defalarca çevrilen ve pek çok sinema filmine konu olan "80 Günde Dünya Gezisi" isimli romanından yaşama geçirilen gösteri, 2 perdeden oluşuyor. 2006 yılında dünya turnesine başlayan ve 17 farklı ülkeden 50 kişinin oluşturduğu Bugs Bunny ekibi, 2010 yılına dek 1000 gösteri yapmayı hedefliyor.



Grubun, Türkiye'deki gösterisi için Turkcell Kuruçeşme Arena'da olimpik bir buz pateni pisti yaratıldı.



Gösteriyi Nurgül Yeşilçay-Cem Özer çifti ile İclal Aydın gibi ünlü simalar da çocuklarıyla birlikte izlediler.



Bilet fiyatları 35.5-66 lira arasında değişen gösteri, 8 Şubat Pazar gününe dek izlenebilecek.

