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Buğra'ya bir erkekten şans öpücüğü

'Kuzey Güney'in Güney'i Buğra Gülsoy'u hangi erkek oyuncu dudağından öptü.

12 Kasım 2011 02:00

T24 - 'Kuzey Güney'in Güney'i Buğra Gülsoy'u hangi erkek oyuncu dudağından öptü.



Buğra'ya bir erkekten şans öpücüğü Buğra Gülsoy'un oyunculuk için her şeyi yapmış! Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte rol aldığı 'Kuzey Güney' dizisiyle hayranlarının sayısını artıran Gülsoy, iki yıl önce 'Caesar Bir Denge Oyunu' adlı tiyatro oyununda erkek rol arkadaşı Emre Erkan'la dudak dudağa öpüştü.


O dönem, "Bir erkekle öpüşmek çok zor ama rolüm için her şeyi yaparım" diyen yakışıklı oyuncu, yapımcıların dikkatini çekti.



Yeni oyunuyla da şaşırtacak


Tiyatro sahnesindeki cesaretiyle televizyon dizilerine geçiş yapan Buğra Gülsoy, 'Unutulmaz' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?'nin ardından bu sezon da 'Kuzey Güney'de başrolü kaptı.


Geçen yaz, güzel oyuncu Burcu Kara'yla evlenen Gülsoy, önümüzdeki günlerde sahnelenecek olan yeni oyunu 'Pragma'da da yine herkesi şaşırtacak cesur bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

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