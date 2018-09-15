Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz evleniyor

Oyuncu Buğra Gülsoy’un, beş yıllık sevgilisi Nilüfer Gürbüz’le dünyaevine girmeye hazırlandığı iddia edildi.

Cadde'den Sercan Kısmet'in haberine göre, çiftin, ani bir şekilde evlenmeye karar vermesinde ise Gürbüz’ün iki aylık hamile olmasının etkili olduğu konuşuluyor. Çiftin, 23 Eylül’de İstanbul’da nikah masasına oturacağı söylentiler arasında...



Ailelerinin ve arkadaşlarının katılacağı sade bir törenle evlenecek olan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz'ün nikah şahidi ise yıllardır tatile birlikte gittikleri dostları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk olacak.



Çiftin, oyuncu Buğra Gülsoy’un ‘Kızım’ dizisindeki rolü gereği balayına gidemeyecekleri de öğrenildi.