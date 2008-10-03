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Bilim / Teknoloji

Buğdayın gen haritası çıkarılıyor

Bilim insanları buğdayın gen haritasının üçte birini çıkardı. Bu çalışmayla daha dayanıklı buğday türlerinin bulunması amaçlanıyor

03 Ekim 2008 03:00

Dünya nüfusunun yüzde 35’inin temel gıda maddesi buğdayın son derece zor olan gen haritasının çıkarılması konusunda uluslararası bir bilim ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda büyük ilerleme sağlandı.

Amerikan Science dergisinde yarın yayınlanacak makaleye göre, bilim adamları buğdayın en büyük kromozumu 3B’nin fiziki haritasını yeniden oluşturarak, bu tahılın gen haritasının tamamının çözülmesinin yolunu açtı.

Dünyanın en önemli gıda maddesi buğdayın gen haritasının çıkarılmasının, bilim adamlarının daha verimli, kuraklığa ve diğer dış etkenlere daha dayanıklı buğday türleri geliştirebilmelerine olanak sağlayabileceği belirtilen makalede, latince adı "Triticum aestivum L." olan buğdayın büyük ekonomik önemine rağmen, gen haritasının çıkarılmasının, mısır, pirinç ve başka tahıllara oranla geç kaldığının altı çizildi.

Buğdayın genomunda, insanınkinin 5 katı ve pirincin 40 katı, 17 milyar çift kimyasal kod bulunuyor. Ayrıca sekansların yüzde 80’i tekrarlanırken, genomun tamamı toplam 6 veya 42 kromozom içeriyor.

Araştırmacılar, bu nedenle tarımı yapılan türler arasındaki genetik değişkenliğin çok zayıf olduğunu belirtiyor.

Fransız bilim adamlarının liderliğindeki çalışmaya, İsrail, ABD ve Çek Cumhuriyeti’nden araştırmacılar katılıyor

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