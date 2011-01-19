-BUĞDAY AZALIYOR PİRİNÇ ARTIYOR BURSA (A.A) - 19.01.2011 - Dünya buğday üretiminin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5 oranında azalacağı tahmin edilen Temmuz 2010/Hazian 2010 döneminde, pirinç üretiminde yüzde 2 artışla rekor bekleniyor. Uluslararası Hububat Konseyinin (IGC) raporundan alınan bilgiye göre, geçen sezon 677 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği belirtilen dünya buğday üretiminin Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, 33 milyon ton azalmayla 644 milyon tona ineceği tahmin ediliyor. Üretimdeki yüzde 5'lik azalma, tüketimdeki geçen yıla göre 10 milyon tonluk artışın etkisiyle dünya dönem sonu stoklarının 16 milyon ton düşüşle 180 milyon tona gerileyeceği öngörülüyor. Buğdaydaki azalmaya karşın dünya pirinç üretiminde yüzde 2'lik bir artış bekleniyor. Geçen dönem 440 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği belirtilen dünya pirinç üretiminin, Temmuz 2010/Haziran 2011 sezonunda, rekor seviye olan 449 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Konsey, dünya pirinç üretimi öngörüsünün Hindistan'ın ana ürününün yükselmesiyle desteklendiğini belirtiyor. Dünya pirinç tüketiminin ise 437 milyon tondan 446 milyon ton seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor. Konsey, Hindistan'da pirinç kullanımının eski miktarlarına geri gelmesi yanında diğer bölgelerdeki orta düzeylerdeki artışların da küresel pirinç tüketimini yükselteceği yorumunu yapıyor. -SON 8 YILIN EN YÜKSEK STOĞU- IGC, geçen yıl 30 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya pirinç ticaretinin 2011 döneminde yüzde 3 oranında artarak, 30,8 milyon tona çıkmasını bekliyor. Üretim ve tüketim rakamlarına göre geçen sezon 93 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin edilen dünya dönem sonu pirinç stoklarının, Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, son sekiz yılın en yüksek düzeyi olarak 96 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Konsey, dünya dönem sonu stoklarındaki artışın özellikle Hindistan ve Tayland olmak üzere önemli tedarikçilerde olacağını belirtiyor.