T24 LogoT24 Logo
Spor

Bugatti'den Cristiano Ronaldo'ya özel araç!

Portekizli yıldız, en son Ferrari F12 TdF aracını almıştı

30 Eylül 2017 17:03

Süper lüks araçlar üreten otomobil firması Bugatti, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo için özel araç üretti. Real Madrid’in 32 yaşındaki yıldızı, 2 milyon Euro’ya aldığı yeni aracını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Bugatti Chiron marka otomobiline oğlu ile binen Portekizli futbolcunun videosu kısa süre içinde çokça beğeni alırken Ronaldo’nun da keyifli olduğu gözlendi.

Lüks araçlara düşkünlüğüyle bilinen Ronaldo, en son 7 Eylül tarihinde ABD fiyatı 500 bin Dolar olan Ferrari F12 TdF’i garajına eklemişti.

ETİKETLER

Cristiano RonaldoözelaraçBugattiChiron

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24