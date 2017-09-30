Bugatti'den Cristiano Ronaldo'ya özel araç!

Süper lüks araçlar üreten otomobil firması Bugatti, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo için özel araç üretti. Real Madrid’in 32 yaşındaki yıldızı, 2 milyon Euro’ya aldığı yeni aracını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Bugatti Chiron marka otomobiline oğlu ile binen Portekizli futbolcunun videosu kısa süre içinde çokça beğeni alırken Ronaldo’nun da keyifli olduğu gözlendi.

Lüks araçlara düşkünlüğüyle bilinen Ronaldo, en son 7 Eylül tarihinde ABD fiyatı 500 bin Dolar olan Ferrari F12 TdF’i garajına eklemişti.