Bugatti Veyron Super Sport dünya hız rekoru kırdı

T24- Bugatti Veyron Super Sport'un, Alman Teknik İnceleme Birliği (TÜV) ve Guinness temsilcileri tarafından belirlenen 431,072 km/s'lik ortalama azami hıza ulaşarak, dünya hız rekorunu elde ettiği bildirildi.



Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Super Sport'un üretimine bu sonbaharda, Veyron ve Grand Sport ile birlikte Molsheim'da başlanacağı ve dünya rekoru serisi olarak bilinen ilk beş otomobilin tamamının şimdiden satıldığı kaydedildi.



Veyron 16.4 Super Sport ile seri üretim otomobilleri için yeni bir dünya hız rekoru gerçekleştirildiği dile getirilen açıklamada, Volkswagen Grubu'nun Wolfsburg'daki genel merkezinin yakınında yer alan Ehra-Lessien Deneme Sahası'nda TÜV ve Guinness Rekorlar Kitabı temsilcilerinin bulunduğu denemede Bugatti Veyron 16.4 Super Sport'un, tahminlerin de üzerine çıkarak ortalama 431 km/s'lik azami hız sergilediği kaydedildi.



Bugatti'nin Resmî Pilotu Pierre Henri Raphanel'in kullandığı turuncu-siyah renkte Super Sport, bir saat içinde tamamlaması gereken parkuru, güneyden kuzeye 427,933 km/s'te ve ardından tam ters yöndeki güney-kuzey parkurunu 434,211 km/s'te tamamladığı belirtildi.



Yapılan açıklamada, ortalama azami hız olarak "TÜV" ve Guinness temsilcileri tarafından belirlenen 431,072 km/s değerindeki "olağanüstü başarının", Bugatti'nin mühendislerinde dahi şaşkınlık yarattığı kaydedildi.



Bugatti'nin başmühendisi Dr. Wolfgang Schreiber, açıklamada yer verilen değerlendirmesinde, "425 km/s'lik bir ortalama hız kaydederiz diye düşünüyorduk, ancak bugün koşullar mükemmeldi ve tahminimizin üstüne çıkmamızı sağladı" dedi.

