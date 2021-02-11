Buffy the Vampire Slayer dizisinin kadın oyuncuları yönetmen Joss Whedon'ın zorbalık ve tacizini ifşa etti

Buffy the Vampire Slayer'ın (Vampir Avcısı Buffy) isimli dizinin kadın oyuncuları ABD'li film yapımcısı-yönetmeni ve yazar Joss Whedon'u zorbalık ve istismarla suçladı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, 1997-2003 arasında yayımlanan kült TV dizisi Buffy ile yan dizisi Angel'da Cordelia Chase karakterini canlandıran Charisma Carpenter, sosyal medya paylaşımında, Whedon'ın toksik ve düşmanca çalışma ortamı yaratma konusunda uzun bir sicili olduğunu söyledi. Hamileyken kendisinin de buna maruz kaldığını aktaran aktris, Whedon'ın kendisine 'şişko' dediğini, kendisini kovacağına dair şakalar yaptığını, özel görüşmeye çağırıp hamileliğine atıfla "Devam ettirecek misin" diye sorduğunu anlattı.

Yönetmen-yapımcının karakter ve dinle ilgili saldırılarına da uğradığını söyleyen Carpenter, ertesi sezon açıklamasız şekilde işten atıldığını belirtti.

Bunun üzerine Buffy'yi canlandıran Sarah Michelle Gellar, rol arkadaşına destek veren paylaşımda bulundu.

"Adımım Buffy Summers ile birlikte anılmasından gurur duysam da ebediyen Joss Whedon ile birlikte anılmak istemiyorum" diye yazan Gellar, "İstismarın elinden kurtulan herkesin yanındayım ve ifşaatta bulunmalarından gurur duyuyorum" vurgusunu yaptı. Ailesine ve pandemi koşullarına odaklanmak istediğinden bu konuda başka açıklama yapmayacağını sözlerine ekledi.

144 bölümlük dizide Buffy'nin kızkardeşi Dawn karakterini oynayan Michelle Trachtenberg, sosyal medyada Gellar'a teşekkür etti. "Artık 35 yaşındayım ve onun mesajını yeniden paylaşacak kadar cesurum" diyen Trachtenberg de Whedon'ın uygunsuz davranışlarına maruz kaldığını belirtti.

Tara'yı canlandıran Amber Benson da prodüksiyonun en tepeden başlayan toksik bir ortamı olduğuna dair paylaşımıyla onlara katıldı. Carpenter'ın gerçekleri söylediğini ve onu yüzde 100 desteklediğini dile getiren Benson, "O dönemde verilmiş çok fazla hasar var, pek çoğumuz 20 yıl sonra hala bununla uğraşıyor" dedi. Temmuz 2020'de ilk şikayette bulunan Justice League (Adalet Birliği) filminin oyuncusu Ray Fisher ve ona destek çıkan Charisma Carpenter'ın yanında olduğunu mesajına etiketledi.