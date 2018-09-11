Buffon ve Areola arasında kalmıştı; işte Tuchel'in kararı...

Paris Saint Germain bu sezon Juventus'tan ayrılan 40 yaşındaki efsane kaleci Gianluigi Buffon'u transfer ederek dikkatleri çekmişti. Sezon başında takımın başına geçen alman teknik direktör Thomas Tuchel, Buffon'a rağmen takımın birinci kalecisinin, Fransız Milli Takımın'ının da kalesini koruyan Alphonse Areola olduğunu düşünüyor.

Paris Saint Germain geçen sezonu Ligue 1'de açık farkla şampiyon tamamlasa da Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etmesinin ardından kulübede değişikliğe giderek Unai Emery’nin yerine Alman teknik adam Thomas Tuchel’i takımın başına getirmişti. Yaz döneminde Bernat, Kehrer ve Chupo-Moting gibi isimlerin yanında en önemli transfer, uzun süren Juventus kariyerini sonlandıran 40 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon’un kadroya katılmasıydı.

Buffon, Ligue 1'de çıktığı 2 maçta kalesinde 1 gol görürken, sonraki iki maçta kaleye UEFA Uluslar Kupası maçlarında Fransa Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Alphonse Areola geçmişti. Areola'nın oynadığı iki lig maçında Saint Germain'in 3 gol yemesi teknik direktör Tuchel'in kararını fazla etkilemedi ve Alman teknik adam kale için tercihinin genç kaleci olduğunu düşünüyor.

"Ojurdui An Frans" gazetesinin haberine göre kararının nihai omadığını söyleyen Tuchel, Areola'nın Paris ekibinin kalesi için ilk aday olduğunu genç kaleciye söylediğini ifade etti. Habere göre Tuchel Areola'ya güvenini "Alphonse, Saint Germain'e 13 yaşında geldi. PSG için kalbiyle oynayacak onun gibi genç oyunculara ihtiyacımız var. Alphonse kaleyi idolü olan Buffon ile birlikte koruyor. O Buffon'a rağmen değil, Buffon sayesinde daha da iyi bir kaleci olacak" sözleriyle ifade etti.

Takıma yapılan takviyeler ve genç yıldız Kylian Mbappe hakkında da konuşan Tuchel, "Gerçekçi olmak gerekirse bu yaz transferlerden yüzde 100 tatmin olmadım. Thiago Motta'nın yerine bir 6 numara bakıyorduk. Ancak onun gibi bir oyuncunun yerine çok yetenekli, çok karakterli birini bulmalısınız. Ne yazık ki bunu başaramadık. Ancak 1 Eylül'den itibaren elimdeki kadroya güvenim tam. Mbappe'nin Altın Top kazanacak seviyeye gelmesi için daha yolu var. Ancak bunu yapabilecek yeteneği ve kapasitesi var. Gelecekte en önemli oyunculardan biri olacak ama hedefleri için zaman kaybetmemeli" diyerek genç yıldıza mesaj gönderdi.

