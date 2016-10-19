Buffon: İnsanlar benim cenazemi organize edebilir ama daha ölmedim!

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Juventus, grupta zirvedeki koltuğunu kaptırmazken, Buffon maça damga vurdu.

Buffon, Lyon karşısında adeta devleşti ve bir de penaltı çıkardı. Juve'nin yaklaşık 40 dakika 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmada Buffon'un performansı, galibiyetin dönüm noktası oldu.

"Ben daha ölmedim"

Maçın ardından Mediaset'e konuşan Buffon, ''İnsanlar benim cenazemi organize edebilir ama ben daha ölmedim! Ben hafta boyunca birçok yorum duydum ancak bunların yalnızca biri doğruydu; ''Buffon'dan daha çok şey bekliyoruz''. Evet bu doğru yorum. Gelişmek zorundayız, Juventus gelişmek zorunda. Çünku bu, benim görüşüme göre yeterli değil.'' ifadelerini kullandı.

Çok zor bir maç geçirdiklerini de belirten Buffon, ''Lyon gibi bir deplasmanda 10 kişi kaldık ve üzerimizde büyük bir baskı oluştu. Fakat üstesinden gelip kazanmayı bildik. Önümüze bakmalıyız. Serie A'da Milan bir seri yakaladı. İşimize odaklanmalıyız.'' ifadelerini kullandı.