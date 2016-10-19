T24 LogoT24 Logo
Spor

Buffon: İnsanlar benim cenazemi organize edebilir ama daha ölmedim!

Efsane kaleci Buffon, Juventus'un deplasmanda 10 kişi kalarak kazandığı Lyon maçının kahramanı oldu

19 Ekim 2016 18:02

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Juventus, grupta zirvedeki koltuğunu kaptırmazken, Buffon maça damga vurdu. 

Buffon, Lyon karşısında adeta devleşti ve bir de penaltı çıkardı. Juve'nin yaklaşık 40 dakika 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmada Buffon'un performansı, galibiyetin dönüm noktası oldu.

 

"Ben daha ölmedim"

 

Maçın ardından Mediaset'e konuşan Buffon, ''İnsanlar benim cenazemi organize edebilir ama ben daha ölmedim! Ben hafta boyunca birçok yorum duydum ancak bunların yalnızca biri doğruydu; ''Buffon'dan daha çok şey bekliyoruz''. Evet bu doğru yorum. Gelişmek zorundayız, Juventus gelişmek zorunda. Çünku bu, benim görüşüme göre yeterli değil.'' ifadelerini kullandı.

Çok zor bir maç geçirdiklerini de belirten Buffon, ''Lyon gibi bir deplasmanda 10 kişi kaldık ve üzerimizde büyük bir baskı oluştu. Fakat üstesinden gelip kazanmayı bildik. Önümüze bakmalıyız. Serie A'da Milan bir seri yakaladı. İşimize odaklanmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

BuffonJuventusLyonŞampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi 3. haftası 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24