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Ekonomi

Buffet: Bitcoin hiçbir şey üretmiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, May 7 (DHA) – ABD merkezli dünyanın en büyük ikinci holding şirketi Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffet, Bitcoin’in “varlıklarını satmak isteyen yatırımcılar dışında hiçbir şey üretmediğini” söyledi

07 Mayıs 2018 17:32

Deniz Kılınç / İstanbul, May 7 (DHA) – ABD merkezli dünyanın en büyük ikinci holding şirketi Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffet, Bitcoin’in “varlıklarını satmak isteyen yatırımcılar dışında hiçbir şey üretmediğini” söyledi.
Berkshire Hathaway yıllık hissedarlar toplantısının ardından CNBC’nin Squawk Box programında konuşan Buffet Bitcoin’le ilgili şöyle konuştu: “Varlık olarak Bitcoin hiçbir şey üretmiyor. Üretici olmayan varlıklar satın aldığınızda güvendiğiniz tek şey sizden sonraki alıcının daha fazla para ödeyecek olmasıdır çünkü onlar da kendilerinden sonrakiler için umutludur.”
Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi olmasının da etkisiyle özellikle Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimleri, son zamanlardaki fiyat artışı sebebiyle oldukça popüler bir hale gelirken, 2017 yılında Bitcoin\'in fiyatı bazı piyasalarda 1,000 doların altından 20,000 dolara yükselmişti.
Buffet kripto para birimlerini popülerliklerine rağmen oldukça spekülatif olarak gördüğünü belirtirken, “Kripto para birimlerine yatırım yapmak demek, bir grup insanın yatırımıyla kendi yatırımlarının yükselmesini beklemek demektir” dedi.

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