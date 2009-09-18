Büfesine el konuldu, halatla kendini astı

Bursa'da borcunun bir kısmını ödeyemediği için işlettiği büfesi elinden alınan esnaf, çeki halatıyla kendisini astı.



Edinilen bilgiye göre evli 2 çocuk babası Şükrü Balıca (45) bir süre önce Yıldırım İlçesi Ankara Caddesi üzerinde devraldığı büfesini yıkıp yerine 35 bin TL'ye portatif büfe aldı. Ancak kriz nedeniyle satın aldığı büfenin borcunun 25 bin TL'lik kısmını ödeyemeyen Balıca, firma ile mahkemelik oldu. İddiaya göre firma, bir gece büfeyi içerisindeki malzemelerle birlikte kamyona yükleyerek Şükrü Balıca'nın elinden aldı.

Kredi kartı borçlarını da ödeyemeyerek icralık olan Balıca bunalıma girdi. 15 gün önce eşini ve iki çocuğunu Sivas'taki yakınlarının yanına gönderen Şükrü Balıca, Kurtuluş Caddesi üzerindeki evinin holünde bulunan doğalgaz borusuna çeki halatıyla kendisini asarak intihar etti.

15 gün boyunca Balıca'dan haber alınmazken evden gelen kötü kokular üzerine Balıca'nın komşuları polisi arayarak ihbarda bulundu. Evin kapısını çilingire açtıran polis Balıca'nın cesedini doğalgaz borusuna asılı vaziyette buldu.

Olay yerine gelen Balıca'nın arkadaşı Ramis Çelik (50) Şükrü Balıca'nın kendisine bir süre önce intihar etmeyi denediğini ancak ilmek atmayı bilmediği için başarılı olamadığını söylediğini ifade etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şükrü Balıca'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.