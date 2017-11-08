Büfeden sigara ve para hırsızlığına 3 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, büfeden sigara ve para çalan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün gece Turgut Reis Mahallesi\'nde meydana geldi. Yaşar Tunç\'a ait büfeye giren şüpheliler, sigara ve kasadan 310 lira alarak kaçtı. Sabah büfeye gelen Tunç, kapının açık olduğunu ve sigara ile paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası incelemesinde hırsızlık şüphelilerinin F.E., H.Y. E. ve T.T. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri adreslerinde gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Büfeden çalınan sigara ve para ise Yaşar Tunç\'a teslim edildi.

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