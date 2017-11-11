T24 LogoT24 Logo
Gündem

Büfeden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN'da, büfeden sigara ve para çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

11 Kasım 2017 18:17

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN\'da, büfeden sigara ve para çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün gece Altıneşhir Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalledeki bir büfeye kapısını kırarak giren şüpheli, içeriden sigara ve bozuk paraları alarak kaçtı. Sabah geldiğinde hırsızlığı fark eden büfe sahibinin ihbarıyla polis güvenlik kamerası kayıtları incelemesinde, şüphelinin M.Ö. olduğunu belirledi. Polis, kimliğini saptadığı şüpheliyi adresinde çaldığı sigara ve bozuk paralarla birlikte gözaltına alarak, sorgulamak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürdü.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHA ADIYAMANOlayAltıneşhir MahallesiMahalledekiSabahPolisAsayişMüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24