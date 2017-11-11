Büfeden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN\'da, büfeden sigara ve para çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece Altıneşhir Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalledeki bir büfeye kapısını kırarak giren şüpheli, içeriden sigara ve bozuk paraları alarak kaçtı. Sabah geldiğinde hırsızlığı fark eden büfe sahibinin ihbarıyla polis güvenlik kamerası kayıtları incelemesinde, şüphelinin M.Ö. olduğunu belirledi. Polis, kimliğini saptadığı şüpheliyi adresinde çaldığı sigara ve bozuk paralarla birlikte gözaltına alarak, sorgulamak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürdü.



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