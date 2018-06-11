Büfedeki alkollü içki satışı kavgasında kan aktı: 1 ölü

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesindeki büfe işleten Mustafa A. (20), iddiaya göre, satış yasağı saatinin başlamasından sonra alkollü içki satın almak isteyen Sedat Akgöz\'ü (36), aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, Hamam Mahallesi Kumluk mevkiinde meydana geldi. Sedat Akgöz, iddiaya göre, alkollü içki almak için Mustafa A.\'nın işlettiği büfeye geldi. Saat 22.00\'den sonra alkollü içki satış yasağı bulunduğunu belirten büfe sahibi Mustafa A. ile müşteri Sedat Akgöz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında büfe sahibi Mustafa A., cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Sedat Akgöz\'ü göğsünün iki yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Akgöz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Büfe sahibi Mustafa A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sedat Akgöz\'ün ölüm haberini alan çok sayıda akrabası hastaneye geldi. Katil zanlısı Mustafa A.\'nın yakınları ile Akgöz\'ün yakınları arasında kavga çıkması ihtimaline karşı polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekipleri, Mustafa A.\'nın büfesine zarar verilmesi ihtimaline karşı da önlem aldı. Çivril ilçesine Çal ve Baklan ilçelerinden takviye polis ekipleri gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



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