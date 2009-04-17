Büfeci boğazı kesilerek öldürüldü

Ordu'da bir büfe sahibi, iş yerinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede büfe işleten Dursun Öztürk'ün (54) gece eve gelmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.



Bunun üzerine Öztürk'ün iş yerine giden emniyet güçleri kilitli bulunan büfe kapısını açarak içeri girdiklerinde Dursun Öztürk'ün cesedini buldu.



Başına sert bir cisimle vurulmuş ve boğaz kesilmiş bulunan Öztürk'ün cesedi daha sonra Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

