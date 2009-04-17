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Yaşam

Büfeci boğazı kesilerek öldürüldü

17 Nisan 2009 15:30

Ordu'da bir büfe sahibi, iş yerinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede büfe işleten Dursun Öztürk'ün (54) gece eve gelmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bunun üzerine Öztürk'ün iş yerine giden emniyet güçleri kilitli bulunan büfe kapısını açarak içeri girdiklerinde Dursun Öztürk'ün cesedini buldu.

Başına sert bir cisimle vurulmuş ve boğaz kesilmiş bulunan Öztürk'ün cesedi daha sonra Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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