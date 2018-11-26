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Büfe önüne park tartışmasında başından vuruldu (2)

BÜFECİ ÖLDÜ İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir büfenin önüne araç park etme yüzünden çıkan tartışmada tabancayla başından vurulan işletmeci Cumral Erdem, tedavi gördüğü hastanede öldü

26 Kasım 2018 20:38

BÜFECİ ÖLDÜ
İzmir\'in Aliağa ilçesindeki bir büfenin önüne araç park etme yüzünden çıkan tartışmada tabancayla başından vurulan işletmeci Cumral Erdem, tedavi gördüğü hastanede öldü. Olayla ilgili aranan H.Ö. (52) ise yakalandı.

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