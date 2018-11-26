Büfe önüne park tartışmasında başından vuruldu (2)

BÜFECİ ÖLDÜ

İzmir\'in Aliağa ilçesindeki bir büfenin önüne araç park etme yüzünden çıkan tartışmada tabancayla başından vurulan işletmeci Cumral Erdem, tedavi gördüğü hastanede öldü. Olayla ilgili aranan H.Ö. (52) ise yakalandı.