Büfe önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi, bıçakla yaralandı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre olay, gece saat 02.00 sıralarında Erdem Caddesi üzerinde sandviç büfesi önünde meydana geldi. Büfeci kardeşler C.T., H.T., ve M.T., henüz bilinmeyen nedenle Harun Coşkun (31), Mahir Durak (30) ve Hakan Çifçi'yle (31) tartıştı.



Kavgaya dönüşen olayda Hakan Coşkun bıçakla karnından ve başından, Mahir Durak sol bacağından, Hakan Çifçi ise, sol baldırından ve karnından yaralandı. Coşkun ile Durak, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlendi.



Öte yandan, aynı olayda sol baldırından ve karnından bıçaklanan Harun Çifçi ise ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyat edilen Çifçi, daha sonra Yoğun Bakım Servisi'nde gözlem altına alındı. Hakan Çifçi'nin hayati ciddiyetinin bulunduğu bildirildi. Olaya karışan büfeci 3 kardeşin gözaltına alındıkları öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

