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BBC Türkçe

Buenos Aires'te 'laf atmaya' ceza geldi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, sokakta laf atarak ya da ıslık çalarak sarkıntılık yapmak suç kapsamına alındı. Cinsel taciz kapsamına alınan bu hareketleri yapanlara, 60 dolara kadar para cezası verilebilecek.

09 Aralık 2016 09:54

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, sokakta laf atarak ya da ıslık çalarak sarkıntılık yapmak suç kapsamına alındı.

Kent konseyinin onayladığı yeni kanunla, istenmeyen fiziksel temas, bir kişiyi takip etme, kamusal alanda mastürbasyon ve 'uygunsuz teşhir' gibi hareketler suç sayılacak.

Cinsel taciz kapsamına alınan bu hareketleri yapanlara, 60 dolara kadar para cezası verilebilecek.

Bir kimsenin vücudu hakkında doğrudan ya da dolaylı yorum yapmak da suç kapsamına girebilecek.

Yeni kanun ayrıca kadınlara yönelik bu gibi davranışları değiştirebilmek amacıyla kamusal eğitim kampanyaları yapılmasını da öngörüyor.

Kanunun çıkarılmasına önayak olan meclis üyesi Pablo Ferreyra, "Cinsel tacizin bazı formları toplumda kültürün bir parçası olarak kabul görüyor. Bu, tacize göz yummak için bir gerekçe olamaz" dedi.

Arjantin'de kadınlar son dönemde toplumun kadınlara bakışını değiştirmek için yoğun mücadele sarf ediyor.

sokağa çıkmıştı.

Arjantin'de her 36 saatte bir kadın aile içi şiddet nedeniyle öldürülüyor.

Arjantin, birçok Latin Amerika ülkesi gibi son yıllarda kadına karşı şiddet uygulayan erkeklere daha fazla cezayı öngören yasal düzenlemelere gitti.

Ancak uzmanlar bu yeni yasaların uygulanmasında sorunlarla karşılaşıldığını söylüyor.

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