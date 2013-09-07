Buenos Aires'te Erdoğan'a 'Gezi' protestosu

İstanbul'un da aday olduğu 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak kentin seçimlerinden önce, Arjantinli bir grubun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine Buenos Aires Hilton Hotel'in önünde protesto yaptığı bildirildi

Devrimci Barikat Oluşumu'nun gerçekleştirdiği eylemlerde, Türkiye'nin Suriye politikası ve Gezi Parkı olayları sırasında Türk polisinin aldığı tutum protesto edildi.



DHA'ya konuşan Devrimci Barikat Oluşumu Sözcüsü Juan Marino, "Türkiye olimpiyatlara aday olacağına önce gezi olayları sırasında öldürülen 5 kişinin katilini yargılasın" diye konuştu.