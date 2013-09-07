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Dünya

Buenos Aires'te Erdoğan'a 'Gezi' protestosu

Olimpiyat şehrinin seçimine saatler kala: Türkiye olimpiyatlara aday olacağına önce Gezi olayları sırasında öldürülen 5 kişinin katilini yargılasın

07 Eylül 2013 18:53

İstanbul'un da aday olduğu 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak kentin seçimlerinden önce, Arjantinli bir grubun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine Buenos Aires Hilton Hotel'in önünde protesto yaptığı bildirildi

Devrimci Barikat Oluşumu'nun gerçekleştirdiği eylemlerde, Türkiye'nin Suriye politikası ve Gezi Parkı olayları sırasında Türk polisinin aldığı tutum protesto edildi.

DHA'ya konuşan Devrimci Barikat Oluşumu Sözcüsü Juan Marino, "Türkiye olimpiyatlara aday olacağına önce gezi olayları sırasında öldürülen 5 kişinin katilini yargılasın" diye konuştu.

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