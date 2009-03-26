'Buena Vista' Türkiye' ye geliyor.

Küba’nın efsane gösterisi “BUENA VISTA”, yine Küba’nın efsane romu olarak kabul edilen Havana Club’ın katkılarıyla 10 Nisan’da İstanbul’da!



Dünya turnesi kapsamında İstanbul’da da performans sergileyecek olan “Buena Vista”, dans ve müzikle dolu unutulmaz bir gece yaşamak isteyenleri, 10 Nisan gecesi Hilton Convention Center’a bekliyor.



Eşsiz ve orijinal Kübalı karakterleri, dünyanın en iyi Kübalı şarkıcıları, sıradışı dansçıların benzersiz sahne performansları, nefes kesen ışık showları ve tadı ile, Latin gecelerine ayrı bir keyif katan Küba’nın gururu, Havana Club romlarının lezzet kattığı “Buena Vista” gösterisini, sakın kaçırmayın!



Biletler Biletix’te…

