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Spor

Buducnost Podgorica - Darüşşafaka: 71 - 78

Darüşşafaka, yarı finalde  İSTANBUL,(DHA) SALON: Moraca HAKEMLER: Juan Carlos Garcia Gonzalez, Aare Halliko, Tomasz Trawicki BUDUCNOST PODGORİCA: Suad Sehovic, Doellman 11, Gordic 8, Zoran Nikolic 3, Gibson 19, Ivanovic 16, Sead Sehovic 2, Ilic, Popovic

10 Mart 2018 02:45

Darüşşafaka, yarı finalde 

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Moraca
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia Gonzalez, Aare Halliko, Tomasz Trawicki
BUDUCNOST PODGORİCA: Suad Sehovic, Doellman 11, Gordic 8, Zoran Nikolic 3, Gibson 19, Ivanovic 16, Sead Sehovic 2, Ilic, Popovic 8, Danilo Nikolic 4
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 22, Kartal Özmızrak 8, Muhammed Baygül 10, Johnson 12, Eric 4, Kidd 11, Cummings 7, Okben Ulubay 2, Furkan Aldemir 2
1\'İNCİ PERİYOT: 12-19
DEVRE: 26-39
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 46-59

7DAYS Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Karadağ\'ın Buducnost Podgorica takımını 78 - 71 yenerek seride durumu 2-0\'a getirdi. Temsilcimiz bu sonucun ardından yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Darüşşafaka\'dan Wilbekin oldu.
 

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