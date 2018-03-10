Buducnost Podgorica - Darüşşafaka: 71 - 78

Darüşşafaka, yarı finalde

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Moraca

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia Gonzalez, Aare Halliko, Tomasz Trawicki

BUDUCNOST PODGORİCA: Suad Sehovic, Doellman 11, Gordic 8, Zoran Nikolic 3, Gibson 19, Ivanovic 16, Sead Sehovic 2, Ilic, Popovic 8, Danilo Nikolic 4

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 22, Kartal Özmızrak 8, Muhammed Baygül 10, Johnson 12, Eric 4, Kidd 11, Cummings 7, Okben Ulubay 2, Furkan Aldemir 2

1\'İNCİ PERİYOT: 12-19

DEVRE: 26-39

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 46-59

7DAYS Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Karadağ\'ın Buducnost Podgorica takımını 78 - 71 yenerek seride durumu 2-0\'a getirdi. Temsilcimiz bu sonucun ardından yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Darüşşafaka\'dan Wilbekin oldu.

