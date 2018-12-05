BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa’da öğle saatlerinde etkisini artıran yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düşerken deniz otobüslerinde de 8 sefer iptal edildi.

Bursa’da son 3 gündür görülen sisli hava bugün öğle saatlerinde etkisini artırdı. Artan sisle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşerken uzak ve yüksek yapılar görülemez hale geldi. Şehir genelinde trafik ve yaya yoğunluğu azaldı. Şehrin sembolü olan tarihi yapılar da sis bulutunun ardında kaldı. Bursa, İstanbul ve Yalova arasında düzenlenen 8 deniz otobüsü seferi ise BUDO tarafından ’olumsuz hava koşulları’ nedeniyle iptal edildi.



Öte yandan, Meteoroji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Bursa’da yağış ve sis, ilerleyen günlerde de etkisini sürdürecek.