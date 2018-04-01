BUDO seferleri şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi

BURSA Deniz Otobüsleri İşletmesi'nce (BUDO) Bursa ile İstanbul arasında bugün yapılacak karşılıklı deniz otobüsü seferlerinin hava şartları nedeniyle saat 13.00’ten itibaren iptal edildiği duyuruldu. BUDO tarafından saat 19.30’a kadar olan seferler iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:

Saat 13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



Saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



Saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)



Saat 15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



Saat 15.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)



Saat 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Saat 17.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



Saat 17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



Saat 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



Saat 19.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)"