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BUDO seferleri şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi

BURSA, (DHA) - BURSA Deniz Otobüsleri İşletmesi'nce (BUDO) Bursa ile İstanbul arasında bugün yapılacak karşılıklı deniz otobüsü seferlerinin hava şartları nedeniyle saat 13

01 Nisan 2018 17:01

BURSA, (DHA) - BURSA Deniz Otobüsleri İşletmesi\'nce (BUDO) Bursa ile İstanbul arasında bugün yapılacak karşılıklı deniz otobüsü seferlerinin hava şartları nedeniyle saat 13.00’ten itibaren iptal edildiği duyuruldu. 
BUDO tarafından Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferleri, şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00’ten itibaren durdurulurken, saat 16.30’a kadar olan seferler iptal edildi. Saat 17.00 ve sonrasındaki karşılıklı seferlerin iptal edilip, edilmeyeceğine rüzgarın şiddetine göre karar verilecek.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler şöyle:
Saat 13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
Saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
Saat 15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
Saat 15.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 
Saat 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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