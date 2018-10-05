BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle akşam saatlerinde İstanbul-Bursa arasında yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Marmara denizinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinden yaptığı açıklamayla akşam saatlerinde yapılacak olan İstanbul - Bursa arası seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. BUDO’dan yapılan açıklamada, “Saat 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü-Sirkeci), saat 20.00 İstanbul (Eminönü-Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve saat 20.00’ deki İstanbul (Büyükçekmece)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.