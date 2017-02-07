Budist rahip yüksek miktarda uyuşturucuyla yakalandı

Myanmar'da (Burma) bir rahip yüksek miktarda uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, Budist rahibin bir manastırda 4 milyondan fazla metamfetamin hapı bulundurmaktan gözaltına alındığını açıkladı.

Rahip önce Rakhine eyaletinde 400 bin hapla yakalandı. Rahibin Bangladeş sınırındaki Maungdaw kentine doğru arabayla yol alırken durdurulduğu açıklandı. Gözaltına alınmasının ardından manastıra da operasyon düzenlendi.

Yakalanan uyuşturucunun piyasa değeri hakkında bir açıklama yapılmadı ancak 9.2 milyon dolar (yaklaşık 34 milyon Türk Lirası) değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Myanmar, son yıllarda yasa dışı uyuşturucu ticaretinde başta gelen ülkelerden biri haline geldi.

Dağlık alanların çokluğunun ve sınırların iyi korunmamasının yasa dışı uyuşturucu ticaretinin artmasında rol oynadığı düşünülüyor.

Yerel İravadi gazetesi, isminin "Arsara" olduğu belirtilen rahibin Maungdaw kentindeki Budist topluluk tarafından iyi tanındığını ve kentteki Baho Manastırı'nın önde gelen rahiplerinden biri olduğunu yazdı.

Myanmar'da yoğun miktarda metamfetamin, afyon ve kenevir üretildiği, özellikle Rakhine eyaletinde uyuşturucu ticaretinin büyük bir sorun oluşturduğu biliniyor.