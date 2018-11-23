Budist rahibin grup seks partisi ülkeyi karıştırdı

Tayvan'da bir budist rahibin eşcinsel grup seks partisi düzenlediğini gösteren görüntüler haberlerde yayınlandı, ülke ayağa kalktı. Gözaltına alınan Rahip Kai Hung, görüntülerin kendine ait olmadığını belirtti ve 3.225 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Budizmin önemli temsilcileri arasında sayılan rahip Kai Hung'un görüntüleri ülkede tartışmalara neden oldu. Ülkenin yerel gazetesi Mirror Media'nın yayınladığı görüntülerde rahibin uyuşturucu madde kullandığının, görüntülerde rahibin odada yer alan kutsal suyu, kayganlaştırıcı madde ile değiştirdiğinin görüldüğü aktarıldı.

Videonun 'intikam' amacıyla servis edildiğinden şüphelenilirken, kimin çektiği hâlâ bilinmiyor.

Olayın ardından budist Kai Hung gözaltına alındı. Gözaltına görüntülerin kendine ait olmadığını belirten rahip 3.225 dolar kefaletle serbest bırakıldı.