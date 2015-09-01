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Dünya
Deutsche Welle

Budapeşte'de tren garı sığınmacı akını nedeniyle kapatıldı

Sığınmacılara vize kontrolünü bırakan Macar polisi binlerce sığınmacının akın ettiği Budapeşte'deki Doğu Tren Garı'nı kapatma kararı aldı.

01 Eylül 2015 15:00


Macar yetkililer bu sabah sığınmacıların akınına uğrayan Budapeşte'nin en önemli tren garlarından Doğu Garı'nı kapattı. Polis burada trenlere binmek üzere bekleyen binlerce sığınmacıya, garı terketme çağrısında bulundu. Macar resmi haber ajansı MTI'ye göre polis dün Avusturya ya da Almanya istikametine giden uluslararası trenlere binen sığınmacıları vize kontrolünden geçirmedi. Bunun üzerine kentteki sığınmacılar tren garına akın etti. Gardaki insan sayısı kısa sürede artınca, polis bu kez güvenliği gerekçe göstererek garı boşaltma kararı aldı.

Bu sabah saatlerinde Budapeşte'deki tren garına 2 bin sığınmacının geldiği ve Almanya ya da Avusturya istikametine gidecek trenlere binmek için sıraya girdiği belirtiliyor. Polis gar önünde kimlik kontrollerini artırarak, sığınmacıların trene binmesine izin vermedi. Kısa bir süre sonra da gar tamamen kapatıldı. Budapeşte'de Batı Avrupa ülkelerine gitmek üzere 2 bine yakın sığınmacının beklediği bildiriliyor. .

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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