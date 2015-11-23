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Dünya

Budapeşte'deki bir evin gizli bölmesinde Nazi belgeleri ortaya çıktı

Alman orduları belgelerde adı geçen Yahudileri evlerinden toplayarak, ölüm kamplarına götürmüştü

23 Kasım 2015 12:40

Budapeşte’deki bir evde tadilat yapılırken bir tuğlanın yerinden oynaması sonucu ortaya çıkan gizli bir bölmeden Nazilerden kalma belgeler ortaya çıkarıldı. Aradan 70 yıl geçmesine rağmen 61 kg belgenin çok iyi durumda olduğu bildirildi.

CNNTürk'ten Tarık Demirkan'ın haberine göre, 1944 yılında hazırlandığı anlaşılan belgeler, Budapeşte’de o yıl Almanlar tarafından planlanan ve Macar resmi makamları tarafından gerçekleştirilen nüfus sayımının ayrıntılı dökümlerini içeriyor. 

 

Tuğlanın içindeki gizli bir bölmede bulundu

 

Ev sahipleri kendilerine miras olarak kalan evde tadilat yapılırken duvarda bir tuğlanın yerinden oynaması sonucunda gizli bir bölmeyle karşılaştıklarında çok şaşırdıklarını söylediler. Gizli odadan çıkarılan toplam 61 kg ağırlığındaki belgeler aradan geçen 70 yıla rağmen çok iyi durumda. Uzmanlar gizli odanın çok iyi yalıtılanmış olması nedeniyle kâğıtlardaki mürekkebin bozulmadığını söylüyorlar. 

 

Belgelerde adı geçen Yahudiler toplanıp gettolara kapatılmış 

 

Belgelerin hazırlanma tarihinden yaklaşık iki ay sonra Alman orduları Macaristan’ı tamamen işgal etmiş ve ardından da bu belgelerde kimlikleri ve adresleri saptanan Yahudiler evlerinden toplanıp gettolara kapatılmışlardı. Bunun ardından da Budapeşte Yahudileri trenlerle ölüm kamplarına taşınmışlardı. 2. Dünya Savaşı'nda Nazi ölüm kamplarında toplam 600 bin civarında Macaristan kökenli Yahudi hayatını kaybetmişti.

2. Dünya Savaşı döneminden kalan ve Budapeşte’de o yıllarda yaşayan yaklaşık 200 bin Yahudi’yle ilgili çok önemli bilgiler içeren belgelerin, 2. Dünya Savaşı'nın tarihiyle ilgili şimdiye kadar bilinmeyen bazı noktaların ortaya çıkarılmasında çok yararlı olacağına kesin gözüyle bakılıyor. 

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