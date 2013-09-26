İran Cumhurbaşkanı Ruhani Yahudi soykırımını tanıdı

Çeviri: Varsan Çekiç

ABD'nin CNN televizyonunda Christiane Amanpour ile söyleşi gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nazilerin Yahudilere uyguladığı katliamı kınayarak, selefi Mahmud Ahmedinejad'ın sekiz yıl sürdürdüğü soykırım inkarına son verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısındaki konuşmasından sonra katıldığı programda soykırımın yaşandığını tanıyan Ruhani, "Daha önce bir tarihçi olmadığımı ve Yahudi soykırımının boyutlarını konuşmaya gelindiğinde, bunu tarihçiler dile getirmesi gerektiğini söyledim. Ancak genel olarak, Nazilerin Yahudiler ve olmayanlara karşı işlediği suçlarda dahil, tarihte yaşanan bütün insanlık suçları kınanabilir. Nazilerin Yahudilere karşı işlediği her türlü suçu kınıyoruz" dedi.

İngiltere'de yayımlanan The Guardian Gazetesi haberinde Ruhani'nin sözlerinin, Ahmedinejad'ın görevde kaldığı süre boyunca yaptığı tahrik edici açıklamarla tezatlık oluşturduğunu belirtti.

Ahmedinejad, Yahudi soykırımının hayali ve Batı tarafından işlenmiş bir yalan olduğunu söylemiş ve 2009 yılında Tahran'da gerçekleşen Filistin mitinginde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Batı, soykırım masalını lanse etti. Yalan söylediler, sahneye koydular ve Yahudileri desteklediler... Siyonist rejimi kurmanın mazereti bir yalan... güvenilmez ve hayali bir iddiaya dayanan bir yalan ve Filistin'in işgalinin soykırımla hiç alakası yoktur."

The Guardian gazetesine konuşan İsrail Disiplinlerarası Çalışmalar Merkezi İran politikaları öğretim üyesi Meir Javendanfar, Ruhani'nin konuşmasını yorumlayarak, "Soykırımda ölen insan sayısına itiraz ediyor diyebiliriz, ki buda geçerli bir savunudur. Ancak Ruhani 6 milyon insan öldürülmedi demiyor. Rakamlar ne olursa olsun, 6 milyon ya da daha az olabilir, bir suç işlendi diyor" dedi.

Javendafar ayrıca Ruhani'nin, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve diğer muhazakarları kızdırmadan, politik sınırları zorlayabildiği kadar zorladığını belirtti.

CNN'le yaptığı söyleşide Ruhani, soykırımın kabul edilmesinin, Filistin'in İsrail tarafından işgal edilmesinin kabulunü gerektirmediğini belirterek, "Nazilerin bir gruba karşı suç işlediğini söylemek, bu yüzden o grupta başka bir grubun topraklarını gidip el koymak zorunda olduğu anlamına gelmiyor. Bu hareket de, kınanması gereken bir harekettir" dedi.