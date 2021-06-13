Budapeşte'de inşa edilecek Çin üniversitesine karşı protestolar, hükûmeti geri adım atmaya zorladı

Budapeşte'de bir Çin üniversitesinin inşasına karşı protestolar, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde Macar muhalefetini harekete geçirdi ve hükûmeti geri adım atmaya zorladı. Fudan Üniversitesi kampüsü inşasına yönelik protestolar, muhalefet için bir miting çığlığı haline geldi ve binlerce kişi hükümetin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) düzenlemelerini hiçe sayarak protestolara katıldı.

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Şehrin belediye başkanı Gergely Karacsony, binlerce kişiden oluşan kalabalığa, “Fudan Üniversitesi meselesi, özgür bir ulus olup olmayacağımızla ilgili”. dedi.

Protestocular, “Macar üniversiteleri için Macar parası” ve “Sömürge olmayacağız” yazılı pankartlar taşıdı.

Protestolar, hükümeti alarma geçiren bir güç gösterisine dönüştü. Hükümet, Çin üniversitesi hakkında bir referandum önermek için pozisyon değiştirdi, ancak bunun genel seçimlerden sonra yapılacağını söyledi.

Düşünce kuruluşu Politik Kapital'de analist olan Peter Kreko, hükûmetin, Çin üniversitesi karşısındaki tavrı için “Yeniden seçilirlerse, bunu yeniden uygulayacaklarından oldukça eminim” dedi.

Halk, Fudan kampüsünü durdurmaya kararlı

Kamuoyu yoklamaları, Budapeşte sakinlerinin çoğunun, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisini destekleyenler de dahil olmak üzere, Macar vergi mükelleflerine çok pahalıya mal olacağı ve karşılığında çok az şey teklif edileceği gerekçesiyle plana karşı çıktığını gösteriyor.

Yerel basın Direkt36 tarafından sızdırılmış belgelere göre, projenin tahmini 1,5 milyar Euro'luk maliyetinin Çin'den gelen büyük bir krediyle, Macaristan tarafından ödeneceğini ortaya çıkardı.

Raporda, Macaristan'ın bakım masraflarını ve yüksek akademik maaşları karşılamasının bekleneceği ancak devletin kampüsü işleten ve denetleyen vakıfının, çoğunluk hisseye sahip olmayacağı belirtildi.