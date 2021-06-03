Budapeşte Belediyesi'nden hükûmetin Çin üniversitesi projesine tepki: Okula giden sokak isimleri "Uygur Şehitleri", "Hong Kong'a Özgürlük" oldu

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Macaristan'da Budapeşte Belediyesi, Victor Orban hükûmetinin Çin üniversitesi açılması projesine tepkisini sokak isimleriyle verdi. Üniversiteye giden yollar Çin'de insan hakları ihlallerine atıfta bulunan "Uygur Şehitleri", "Hong Kong'a Özgürlük Yolu" gibi isimler aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Budapeşte Belediyesi, Macaristan'da hükûmetin tepki çeken Çin üniversitesi projesine karşı sokak isimleriyle yanıt verdi. Üniversiteye giden yolda dört sokağın isimleri "Hong Kong'a Özgürlük Yolu, Uygur Şehitleri Yolu, Dalai Lama Yolu ve Rahip Xie Shiguang Yolu (Cezaevindeki Çinli Katolik rahip)" oldu.

Budapeşte'de geçen yıl muhalefetin adayı olarak seçilen belediye başkanı Gergely Karacsony, "Hâlâ üniversite projesinin gerçekleşmeyeceğini umuyoruz ancak gerçekleşirse bu sokak isimleri kalacak" dedi.

Proje aşamasındaki Fudan Üniversitesi'nin ilk Avrupa kampüsün 2024'te tamamlanması planlanıyor. Üniversite projesiyle ilgili sızan belgeler, Çin'in tahmini 1.5 milyar Euro tutacak masrafların 1.3 milyar Euro'su için borç vereceğini ortaya koymuştu.

Belediye Başkanı Karacsony, Çin'in Macaristan'da etki kurmak için yaptığı alımlarla ilgili Orban'a çağrıda bulunmuştu. Budapeşte'de yapılan anketler, çoğunluğun projeyi istemediğini gösterdi.