Budapeşte'de 'Black Lives Mattter' heykeli, sergilenmeye başlanmasından bir gün sonra indirildi

Heykeltıraş Péter Szalay tarafından ABD'de yaşayan Afro Amerikanlara uygulanan ırkçılık ve şiddete karşı oluşmuş "Black Lives Matter" hareketine adanmış bir sanat eseri, Macaristan'da sergilenmeye başlanmasından sadece bir gün sonra indirildi.

Euronews'ün haberine göre; New York'un Özgürlük Heykeli'ni gökkuşağı renkleriyle tasvir eden, sadece bir metre yüksekliğindeki 3 boyutlu basılmış çalışma, Viktor Orbán hükümetinde tartışmalara yol açtı. Perşembe günü başkent Budapeşte'de sergilenen 'Lady Liberty', dizini bükerek, sağ yumruğunu havada uzatarak ve üzerinde "Black Lives Matter" yazılı bir plak tutarken tasvir ediliyor.

Heykelin iki hafta boyunca sergilenmesi planlanmıştı. Szalay daha önce Euronews'e eserin halka açıldığı anda parçalanacağından emin olduğunu söylemişti.

Szalay, sanat eseri kaldırıldıktan sonra, "Gerçekten bunu bekliyordum, ancak heykelin kaderi aslında düşündüğümden daha da ilginçti. Yıkım, toplumda ne kadar bastırılmış bir öfke olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, insanların saf fikir ayrılıkları nedeniyle birbirleriyle ne kadar keskin bir şekilde yüzleşebildiklerini de gösteriyor" dedi.

"Gökkuşağı, vandalları şüphesiz çok rahatsız ediyor"

Daha sonra sanatçı, "Gökkuşağı, vandalları şüphesiz çok rahatsız ediyor. Bir İncil sembolü olmasına rağmen, yalnızca gökkuşağından rahatsız oluyorlar" diye ekledi.

Heykel, Macaristan başkentinin dokuzuncu bölgesinde yakın tarihte açılan bir kamu sanatı ihalesini kazanması sonrasında büyük tepkiye yol açtı.

Macaristan Genelkurmay Başkanı: Irkçı heykeli diken kişidir

Macaristan Genelkurmay Başkanı Gergely Gulyás, "Black Lives Matter, temelde ırkçı bir harekettir. Irkçı, bir BLM heykeline karşı çıkan kişi değil, onu diken kişidir" dedi.

Ancak bölge belediye başkanı Krisztina Baranyi hareketi savunarak, "BLM'nin ırkçılığa ve polis vahşetine karşı çıkma hedefleri, Macaristan'da da her yerde olduğu kadar önemlidir" dedi.