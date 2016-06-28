Bud Spencer hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İtalyan aktör Bud Spencer, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Asıl adı Carlo Pedersoli olan ünlü aktör Roma'da yaşamını yitirdi. 31 Ekim 1929 doğumlu Bud Spencer, spaghetti western tarzı yapımlarla tanınmış ve partneri Terence Hill ile çok sevilen filmlerde almıştı.

Napoli doğumlu oyuncu, 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Roma'ya taşınmış ve bu kentte başarılı bir yüzücülük kariyerine imza atmıştı.

Bud Spencer, kariyeri boyunca yaklaşık 40 filmde rol aldı.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, ünlü aktörün ölümünün ardından "Elveda #BudSpencer. Seni çok sevdik" diye tweet attı.