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Dünya

Buckingham Sarayı'nı sarsan seks skandalı büyüyor

Virginia Roberts, 'Bana karşı bu tip saldırıların sebebi cinsel istismar kurbanlarının genelde sessiz kalması ve benim de uzun süre böyle yapmış olmamdır' dedi

04 Ocak 2015 19:51

İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prens Andrew’un adının karıştığı reşit olmayan kızla cinsel ilişki skandalı büyüyor. Daily Mail gazetesinin adını Virginia Roberts olarak verdiği kadın avukatları aracılığı ile yaptığı açıklamada sessiz kalmayacağını vurguladı.

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in oğullarından, tahtın beş numaralı varisi York Dükü Prens Andrew ile ABD ’nin önde gelen finansçılarından Jeffrey Epstein’ın karıştığı “küçük yaşta seks kölesi” skandalı büyüyor.

30 Aralık’ta ABD’nin Florida eyaletinde davayı açan Roberts, avukatları aracılığıyla İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, “Bana karşı bu tip saldırıların sebebi cinsel istismar kurbanlarının genelde sessiz kalması ve benim de uzun süre böyle yapmış olmamdır. Bu trend değişmeli. Tekrar sessizliğe gömülmeye zorlanmayacağım” dedi.

 

Lobi iddiası 

 

Şu anda 30 yaşında olan kadının avukatları ayrıca Prens Andrew ile eski Harvard Hukuk Profesörü Alan Deshowitz’in ABD’deki bağlantılarını kullanarak pedofili ile suçlanan Epstein’e yardım etmeye çalıştıklarını da ileri sürdü.

Virginia Roberts, İngiliz sosyete çevrelerinin ünlü siması Ghislaine Maxwell’ın kendisini ve diğer 18 yaşından küçük kızları cinsel ilişki amaçlı pazarladığını da iddia etti.

Ghislaine Maxwell, 1991’de ölen ünlü İngiliz medya devi Robert Maxwell’ın kızı olarak biliniyor. Roberts’ın iddiasına Maxwell sert tepki gösterdi.

Kadının sözcüsü, Maxwell’ın Epstein ile bu şahsın iddia ettiği tarihten çok sonra iş ilişkisine girdiğini belirtti. Epstein daha önce reşit olmayan kızlarla ilişkiden 18 ay hapse çarptırılmıştı.

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