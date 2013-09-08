İngiltere, Buckingham Sarayı'nda yaşanan skandal geceyi konuşuyor

İngiliz kraliyet ailesinin ikamet ettiği Buckingham Sarayı, kara komedileri aratmayan bir güvenlik skandalına ev sahipliği yaptı. Dünyanın en iyi korunan binalarından biri olarak bilinen saraya pazartesi gecesi bir hırsızlık şüphelisinin kimseye yakalanmadan girdiği ve sarayın içinde uzun süre elini kolunu sallayarak gezdiği ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Faruk Zabcı’nın haberine göre, hırsızlık şüphelisi müzik yönetmeni DJ Victor Miller (37) akıl hastası çıkınca, dün akşama kadar akıl hastanesinde tutuldu ve 28 gün kontrol altında kalmasına karar verildi.

Victor Miller, yakalandığında Amy Winehouse ile arkadaş olduğunu ileri sürdü.

Prensi silahla yere yatırdılar

Yaşanan bu krizin ardından saraydaki güvenlik güçleri alarma geçti. Sunday Express'in bugün manşetten verdiği habere göre, sarayda terörist olduğundan şüphelenilen bir kişi silahlı polisler tarafından yere yatırılarak gözaltına alınmak istedi.

Ancak yere yatırılan ‘teröristin’ 53 yaşındaki Prens Andrew olduğu anlaşılınca ikinci bir skandal daha patladı.

Sunday Express, Kraliçe'nin kendisini ve ailesini korumaları için tuttuğu güvenlik görevlilerinin Prens Andrew'u vurma tehlikesi olduğuna dikkat çekerken korumaların Prens Andrew'u nasıl tanımadıkları merak konusu oldu.

Bu haberin ardından Scotland Yard, 'Silahları Prens Andrew'in üstüne doğrultmadık' diye açıklama yaptı.

Scotland Yard yaptığı açıklamada Çarşamba günü saat 18.00'de Buckingham Sarayı'nın bahçesinde iki üniformalı görevlinin Prens Andrew'u durdurup kimliğini sorduğunu teyit etti.

Prens Andrew'un eski eşi York Düşesi Sarah ile İspanya'da tatilden yeni döndüğü ve perakende işleri desteklemek için PopUp Piccadilly'i ziyaret etmek için Londra'da bulunduğu kaydedildi.

Sarayda meskene tecavüz olayının terörist uyarısı olduğunu manşetten veren Sunday Telegraph, Scotland Yard'ın Buckingham Sarayı'ndaki son 30 yılın en kötü güvenlik ihlalini soruşturduğunu ve yakalanan zanlının terörist ilişkileri olmadığını açıkladığına dikkat çekti.

İngiliz basının güvenlik sorumlularına sorduğu en önemli soruysa şu: Ya bu zanlılar terörist olsaydı?