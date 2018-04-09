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Dünya

Buckingham Sarayı yakınlarında şüpheli araç

Şüpheli aracın sürücüsü gözaltına alındı

09 Nisan 2018 17:37

Reuters'ın son dakika haberine göre, Londra'nın merkezinde Buckingham Sarayı yakınlarında tespit edilen şüpheli aracın sürücüsü gözaltına alındı

Buckingham Sarayı yakınlarında tespit edilen şüpheli aracın sürücüsü gözaltına alındı. 30'lu yaşlarında olduğu düşünülen ve beyaz bir kamyonet kullanan sürücü, şüpheli görülerek sarayın yakınlarında gözaltına alındı. 

Polis yolların kapatıldığını ve saray etrafının güvenlik kordonu altına alındığını belirtti. Kaza belirtisi ya da başka bir tehdit unsuru olmadığı belirtildi. 

 

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