Buckingham Sarayı'nın karşısında sevişen çifte polisten uyarı: Salgın var, sosyal mesafeyi koruyun!

Tüm dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kal çağrıları yapılırken, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın karşısındaki alanda sevişen çift bir anda gündeme yerleşti.

Dünya çapında 1 milyon 856 binden fazla insanda tespit edilen ve 114 binden fazla insanın da ölümüne sebep olan Koronavirüs'e karşı İngiltere'de devam eden kayıtsızlık hafta sonunda çekilen görüntülerle tekrar kanıtlandı.

Görgü tanığı: Buckingham Sarayı'nın gölgesinde tavşan gibi davrandılar

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı’nın karşısındaki yeşil alanda önceki gün çekilen görüntülerde, bir çift herkesin ortasında sevişirken görülüyor. Etraftaki kalabalığa aldırmayan çift, polislerin uyarısından sonra toparlandı.

Birdcage Walk’taki kaldırımların hemen yanında sevişen çifti yoldan geçenler polislere şikâyet etti. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Sun'a konuşan görgü tanıkları, "Kraliçe bunu görse öfkeden deliye dönerdi. Buckingham Sarayı’nın gölgesinde tavşan gibi davrandılar" yorumunu yaptı.

Polisten sevişen çifte: Sosyal mesafeyi koruyun

Şikâyet üzerine olay yerine gelen polis çifti kovmak ya da gözaltına almak yerine, "Salgın var, sosyal mesafenizi koruyun" diye uyarıda bulundu.



Yaşananları telefonunun kamerasıyla kaydeden 27 yaşındaki bir bisikletçi, “15 dakika boyunca seviştiler ve daha sonra kadın adamın üzerine çıkarak cinsel ilişkiye girdiler. Ben doğrudan onlara baktım ama hiç rahatsız olmadılar. Sonra da onları kameraya çektim” dedi.