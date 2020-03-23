Buckingham Sarayı'nda Koronavirüs alarmı

Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth'in yeni tip Koronavirüs salgınından kaçmak için Windsor Kalesi'ne gittiği iddialarını yalanlarken Buckingham Sarayı'ndan ilk vaka haberi geldi.

The Sun'ın aktardığına göre, Buckingham Sarayı'ndan bir personelin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Gazeteye göre, geçen hafta rahatsızlanan personele test yapılması üzerine Kraliçe Elizabeth, Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı.

İsmini vermeyen kaynağın aktardığına göre, Buckingham Sarayı'nda 500 personel çalışıyor. Enfekte olan personelin Kraliçe ile temas edip etmediği henüz bilinmiyor.