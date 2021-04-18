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Dünya

Buckingham Sarayı'na bıçakla girmeye çalışan adam yakalandı

18 Nisan 2021 09:52

İngiltere'de Buckingham Sarayı'na izinsiz bir şekilde, bıçakla girmeye çalışan bir adam yakalandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kraliyet ailesinin Londra'daki evi Buckingham Sarayı'na bıçakla girmeye çalışan 46 yaşındaki Chorrie Thompson yakalandı. 

Thompson, korunan alana izinsiz girmek ve kesici alet taşımak suçlarıyla yargılanacak. 

 
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