Buckingham Sarayı'na bıçakla girmeye çalışan adam yakalandı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İngiltere'de Buckingham Sarayı'na izinsiz bir şekilde, bıçakla girmeye çalışan bir adam yakalandı.</p>\n<p>The Guardian'da yer alan habere göre, Kraliyet ailesinin Londra'daki evi Buckingham Sarayı'na bıçakla girmeye çalışan 46 yaşındaki Chorrie Thompson yakalandı. </p>\n<div class="css-a6edhj">\n<div class="article-body-commercial-selector css-79elbk article-body-viewer-selector">\n<p class="css-1yqigsj">Thompson, korunan alana izinsiz girmek ve kesici alet taşımak suçlarıyla yargılanacak. </p>\n</div>\n</div>\n<div id="slot-body-end"> </div>\n</body>\n</html>