Buca'ya Atatürk dağı



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın geçen hafta yaptığı İzmir ziyareti sırasında açılacağı duyurulan ancak Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı’ya muhalefet eden meclis üyelerinin baskısıyla açılışı ertelenen Atatürk maskı dün CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da katıldığı törenle açıldı. 4.2 milyon TL’lik fiyatıyla bazı tartışmalar yaratan, eski Başkan Cemil Şeboy ve proje ekibinin yargılanmasına yol açan maskın açılışı, 10’uncu Yıl Marşı eşliğinde yapıldı. Açılışta konuşan CHP'li yeni Başkan "Ben olsam yaptırazdım, 4 milyon TL'yi okul, yurt yapımına harcardım" dedi.



Tören öncesi ve sırasında lazer gösterileri geceye renk katarken 8 dakika boyunca havai fişek gösterisi yapıldı. Mask, 42 metrelik boyuyla Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise 10’uncu büyük rölyef projesi olarak biliniyor. Atatürk maskı, Brezilya Rio de Janeiro’da bulunan 38 metre yüksekliğindeki İsa heykelinden de yüksek.



Buca Çaldıran Mahallesi’nde çevre yolu güzergahına bakan kayalıklarda 3 yıl önce yapım çalışmalarına başlanan mask için önce bölgede zemin etüdü ile statik çelik projeleri yapıldı. İnşaatında 450 tondan fazla çelik taşıyıcı kullanılan mask, 3 kat püskürtme beton atılarak tamamlandı. Heykeltraş Harun Atalayman’ın yaptığı mask çalışmalarında, başta Dokuz Eylül Üniversitesi olmak üzere 25 farklı üniversitelerden danışmanlık hizmeti alındı.