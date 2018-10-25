Bucaspor'un zirve kabusu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta cumartesi günü evinde üst sıraları hedefleyen 5\'inci sıradaki Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak Bucaspor, bu sezon ilk 5\'te yer alan hiç bir takımdan puan alamadı. Lider Bayburt İl Özel İdare\'ye evinde 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, 2\'nci basamaktaki Kocaelispor\'a deplasmanda 3-0\'lık skorla boyun eğdi.

Grupta geçen hafta 3\'üncü sıradaki Çorum Belediyespor deplasmanından 4-1\'lik yenilgiyle dönen Fırtına, şu an 4\'üncü durumdaki Diyarbekirspor\'a da sahasında 3-1 kaybetti. Kurtuluş mücadelesi verdiği sezonda 3 puanla en dibe demir atan İzmir temsilcisi, geride kalan 9 haftada yalnız 24Erzincanspor, Cizrespor ve Bağcılarspor\'la berabere kalabildi. Hazırlıklarını sürdüren Bucaspor\'da Çağlayan sakat, Barış ise cezalı.