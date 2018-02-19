T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'un tadı kaçtı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

19 Şubat 2018 14:44

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Tokatspor\'un ardından evinde Sarıyer\'e de 3-1 mağlup olan Bucaspor, bir türlü istediği çıkışı yakalayamadı. Düşme hattıyla arasındaki fark tekrar 2 puana düşen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aytekin Sümbül hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi.
Maçın hakemi Sabit Selvi\'yi de eleştiren Sümbül, \"Rakibimizin attığı 2\'nci golde bariz el vardı, hakem görmedi. Lehimize iki penaltı düdüğü es geçildi. Biz iyi mücadele ettik, pozisyonlara da girdik. Ancak hem hakemin takdir haklarını rakip takıma kullanması, hem de deneyim eksikliğimizin olması mağlubiyeti getirdi. Ancak takımıma güveniyorum. Düşme potasından uzaklaşacağız. Bu hafta konuk olacağımız Mersin İdmanyurdu\'nu yenip çıkışa geçeceğiz\" dedi.
Bu sezon borçları yüzünden 21 puanı silinen Mersin ekibi, eksi 18 puanla son sırada yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA TFFLig Kırmızı GrupTokatsporSarıyerBucasporDüşmeAytekin SümbülMaçınSabit SelviSümbülLehimizeBizAncakBuMersin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24