Bucaspor'un tadı kaçtı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Tokatspor\'un ardından evinde Sarıyer\'e de 3-1 mağlup olan Bucaspor, bir türlü istediği çıkışı yakalayamadı. Düşme hattıyla arasındaki fark tekrar 2 puana düşen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aytekin Sümbül hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi.

Maçın hakemi Sabit Selvi\'yi de eleştiren Sümbül, \"Rakibimizin attığı 2\'nci golde bariz el vardı, hakem görmedi. Lehimize iki penaltı düdüğü es geçildi. Biz iyi mücadele ettik, pozisyonlara da girdik. Ancak hem hakemin takdir haklarını rakip takıma kullanması, hem de deneyim eksikliğimizin olması mağlubiyeti getirdi. Ancak takımıma güveniyorum. Düşme potasından uzaklaşacağız. Bu hafta konuk olacağımız Mersin İdmanyurdu\'nu yenip çıkışa geçeceğiz\" dedi.

Bu sezon borçları yüzünden 21 puanı silinen Mersin ekibi, eksi 18 puanla son sırada yer alıyor.