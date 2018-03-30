Bucaspor'un konuğu Amed Sportif

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Tuzlaspor\'a deplasmanda 2-1 yenilerek küme düşme potasına doğru yaklaşan Bucaspor, yarın alt sıralardaki rakiplerinden Amed Sportif\'i konuk edecek. Yeni Buca Stadı\'nda Mustafa İlker Coşkun\'un düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00\'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Emre Toraman forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 10, kapalı tribün 7, maraton tribün 5, kale arkaları da 3 TL olarak belirlendi.

İl Spor Güvenlik Kurulu, Bucaspor\'un yaptığı başvuruyu değerlendirerek Amed Sportifli taraftarların stada alınmamasını kararlaştırdı. Bucasporlu futbolcular ise sosyal medyada çektikleri videoda futbolseverden destek istedi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, çok kritik bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, \"Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Amed Sportif\'i yenerek lige sıkı sıkı tutunmak istiyoruz. Taraftarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz\" dedi.