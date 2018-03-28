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Spor

Bucaspor'un güvencesi İlyas 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta cumartesi günü evinde Amed Sportif'le karşı karşıya gelecek Bucaspor'da gol krallığına koşan forvet İlyas Çakmak, takımının yine en büyük güvencesi olacak

28 Mart 2018 14:36

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta cumartesi günü evinde Amed Sportif\'le karşı karşıya gelecek Bucaspor\'da gol krallığına koşan forvet İlyas Çakmak, takımının yine en büyük güvencesi olacak. Bu sezon attığı 22 golle kariyer rekoru kıran tecrübeli futbolcu, Amed Sportif karşılaşmasından galibiyetle ayrılacaklarını söyledi. Evlerinde kayıp yaşamayacaklarını belirten İlyas, \"Benim gol atmamdan çok takımımın başarısı çok daha önemli. Amed Sportif\'e karşı hepimiz elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Elbette ben de görevimi en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Gol atarsam mutlu olurum ancak kazanmak her şeyden daha değerli\" diye konuştu.

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