Bucaspor'un gençlerine talip çok

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta kümede tutunmayı başaramayıp 3. Lig\'e düşen Bucaspor\'da genç futbolcular Uğurcan Yazgılı ve Oğuz Aydın üst liglerde yer alan takımların radarına girdi. Sarı-lacivertlilerde bu sezon profesyonelliğe adım adan kanat oyuncusu Oğuz için 1. Lig ekibi İstanbulspor ve 2. Lig\'in yeni temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Fırtına ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan Oğuz\'un da üst liglerde forma giymek istediği vurgulandı.

İstifa eden Başkan Ahmet Doğan\'ın yaşanan belirsizliklerden dolayı kulüplere net cevap vermediği bildirildi. Bu sezon 12 karşılaşmada forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, U19 Milli Takımın\'dan da davet almıştı. Stoperde ve orta sahada görev yapan Uğurcan için de 2. Lig ekip Şanlıurfaspor\'un devrede olduğu ifade edildi. Geçen sezon A takıma yükselen ve 1 sene daha mukavelesi olan Uğurcan, toplam 41 resmi maça çıktı. Uğucan da Oğuz gibi U19 Milli Takım\'ın formasını terletti.

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