Bucaspor'un gençleri camiaya umut verdi

İZMİR, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası 4\'üncü Tur maçında Amed Sportif engelini 2-1\'lik skorla aşan ve 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Ppazar günü deplasmanda oynayacağı Sancaktepe Belediyespor maçı öncesi moral bulan Bucaspor\'un genç futbolcuları sergiledikleri performansla camiaya umut verdi. Amed Sportif müsabakasında on birde sahaya çıkan altyapı patentli Uğurcan, Saruhan, Atakan ve İbrahim, Teknik Direktör Mehmet Bulut\'tan tam not aldı.

Haftalardır genç futbolculardan kurulu kadronun iyi mücadele ettiğini ancak sonuç alınmadığını belirten Bulut, \"Amed Sportif galibiyetiyle herkesin morali yükseldi. Enerjik bir takımız ve ligde de mutlaka toparlanma sürecine gireceğiz. Sancaktepe Belediyespor engelini aşacağımıza inanıyorum. Futbolcularıma güveniyorum\" diye konuştu.

Fırtına\'da Amed Sportif karşılaşmasında oyuna sonradan girip 2 gol atan Deniz Pero ise kırmızı kart gördüğü için cezalı.