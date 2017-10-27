T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'un gençleri camiaya umut verdi

İZMİR, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Amed Sportif engelini 2-1'lik skorla aşan ve 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ppazar günü deplasmanda oynayacağı Sancaktepe Belediyespor maçı öncesi moral bulan Bucaspor'un genç futbolcuları sergiledikleri

27 Ekim 2017 15:21

İZMİR, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası 4\'üncü Tur maçında Amed Sportif engelini 2-1\'lik skorla aşan ve 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Ppazar günü deplasmanda oynayacağı Sancaktepe Belediyespor maçı öncesi moral bulan Bucaspor\'un genç futbolcuları sergiledikleri performansla camiaya umut verdi. Amed Sportif müsabakasında on birde sahaya çıkan altyapı patentli Uğurcan, Saruhan, Atakan ve İbrahim, Teknik Direktör Mehmet Bulut\'tan tam not aldı. 
Haftalardır genç futbolculardan kurulu kadronun iyi mücadele ettiğini ancak sonuç alınmadığını belirten Bulut, \"Amed Sportif galibiyetiyle herkesin morali yükseldi. Enerjik bir takımız ve ligde de mutlaka toparlanma sürecine gireceğiz. Sancaktepe Belediyespor engelini aşacağımıza inanıyorum. Futbolcularıma güveniyorum\" diye konuştu.
Fırtına\'da Amed Sportif karşılaşmasında oyuna sonradan girip 2 gol atan Deniz Pero ise kırmızı kart gördüğü için cezalı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATürkiye KupasıAmed SportifKırmızı Grup PpazarSancaktepe BelediyesporBucasporUğurcan Saruhan AtakanTeknik Direktör Mehmet BulutBulutSportifEnerjikFutbolcularımaFırtına Amed SportifDeniz Pero

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24