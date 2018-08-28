Bucasporlu Saruhan'a 2 talip

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor, genç futbolcusu Saruhan Fındıkçı\'yı Süper Lig\'e uğurlamaya hazırlanıyor. Aylardır maddi krizden kurtalmak için genç orta saha oyuncusunu iyi bir fiyata satmaya çalışan sarı-lacivertliler, Bursaspor ve Sivasspor kulüpleriyle masaya oturdu. Başkan Cihan Aktaş\'ın Saruhan için 650 bin TL bonservis bedeli istediği belirtilirken, oyuncunun Bursaspor ya da Sivasspor\'a transfer sezonunun son bulacağı cuma gününe kadar imza atacağı kaydedildi. Trabzonspor\'da futbola başlayıp 1461 Trabzon altyapısına transfer olan, ardından 2017 Bucaspor\'da profesyonelliğe imza atan 21 yaşındaki futbolcu, TFF 2. Lig\'de 30 maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı.