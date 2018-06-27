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Spor

Bucasporlu gençler bedavaya gitti

İZMİR, (DHA) TFF 3

27 Haziran 2018 14:44

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig ekiplerinden Bucaspor\'da maddi imkansızlıklar yüzünden takımdan ayrılan kaleci Hüseyin Koç ve kanat oyuncusu İbrahim Şirin, kulübe para kazandırmadan başka takımlara transfer oldu.
Sözleşmelerini fesheden 21 yaşındaki Hüseyin, Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor\'a imza attı. Hüseyin\'in yeni sezonda kiralık olarak Konya Anadolu Selçukspor\'da kaleyi koruyacağı açıklandı. Gelecek vaad eden isimlerden biri olarak görülen 22 yaşındaki İbrahim ise Şanlıurfaspor\'un yolunu tuttu. Buca Futbol Akademisi\'nden yetişip Bucaspor\'da profesyonel olan iki oyuncunun bedelsiz gitmesi taraftarın tepkisini çekti. Yine altyapı patentli stoper Ömer Kanberoğlu\'nun da Denizlispor\'la görüştüğü ifade edildi.

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